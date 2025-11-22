“Te emocionas tu y nos emocionas a todos”: Malú quiere que esta talent exprima al máximo su potencial

Los Directos de La Voz es uno de los momentos más esperados, los talents han realizado un gran esfuerzo para llegar hasta ahí. Los Asaltos Finales han sido muy intensos y han estado llenos de emoción y buenos momentos, uno de ellos ha sido el de Audrey durante los ensayos junto a Malú, las dos cantantes han tenido muy buena conexión, hasta el punto de emocionarse juntas.

"Me noto totalmente cambiada a la hora de estar en ese escenario", ha confesado Audrey. La evolución de la talent durante el programa ha sido espectacular, Malú utilizó el botón del arrepentimiento en su Audición con ella y desde ese momento solo ha ido para arriba. "Necesito que esta gente flipe con la actuación", le ha comentado la coach haciendo referencia al público, encargado de votar.

Las emociones están a flor de piel hasta en los ensayos, Audrey ha dado el máximo durante la preparación de su actuación y Malú ha querido exigirle un poco más. "Lo más difícil es emocionar a la gente y es en lo que yo pongo toda la energía en explicarles", ha comentado Malú tras el momento de lágrimas de Audrey tras interpretar su canción.