Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Mejores momentos | Asalto Final

“Te emocionas tu y nos emocionas a todos”: Malú quiere que esta talent exprima al máximo su potencial

Malú ha sacado el máximo de Audrey, hasta las lágrimas.

“Te emocionas tu y nos emocionas a todos”

Publicidad

Julio Gil López
Publicado:

Los Directos de La Voz es uno de los momentos más esperados, los talents han realizado un gran esfuerzo para llegar hasta ahí. Los Asaltos Finales han sido muy intensos y han estado llenos de emoción y buenos momentos, uno de ellos ha sido el de Audrey durante los ensayos junto a Malú, las dos cantantes han tenido muy buena conexión, hasta el punto de emocionarse juntas.

"Me noto totalmente cambiada a la hora de estar en ese escenario", ha confesado Audrey. La evolución de la talent durante el programa ha sido espectacular, Malú utilizó el botón del arrepentimiento en su Audición con ella y desde ese momento solo ha ido para arriba. "Necesito que esta gente flipe con la actuación", le ha comentado la coach haciendo referencia al público, encargado de votar.

Las emociones están a flor de piel hasta en los ensayos, Audrey ha dado el máximo durante la preparación de su actuación y Malú ha querido exigirle un poco más. "Lo más difícil es emocionar a la gente y es en lo que yo pongo toda la energía en explicarles", ha comentado Malú tras el momento de lágrimas de Audrey tras interpretar su canción.

María Becerra y Sebastián Yatra en La Voz

Los coaches y asesores de La Voz ponen a prueba su conexión en este divertido reto

Antena 3» Programas» La Voz

Publicidad

Programas

“Te emocionas tu y nos emocionas a todos”

“Te emocionas tu y nos emocionas a todos”: Malú quiere que esta talent exprima al máximo su potencial

Carlos Rodríguez

Carlos Rodríguez pide ayuda y apoyo hacia los veterinarios: “Es un problema de la sociedad”

La ruleta de la suerte noche

Nuevo programa de La ruleta de la suerte noche: “Tenemos primos muy distintos”

Karlos Arguiñano: aporta un sabor suave y cremoso a tus recetas con la salsa fácil y rápida de avellanas
¡Toma nota!

Karlos Arguiñano: aporta un sabor suave y cremoso a tus recetas con la salsa fácil y rápida de avellanas

Sablazo de aeropuertos y estaciones
Investigación

El 'sablazo' de la comida en aeropuertos y estaciones: "No me planteo ni ir a las máquinas expendedoras"

“Todos tenemos miedo al fracaso”: Yatra cuenta cómo se sintió en los Óscar
Mejores momentos | Asalto Final

“Todos tenemos miedo al fracaso”: Sebastián Yatra se sincera sobre su experiencia cantando en los Óscar

El coach sube la moral a su equipo y les anima a no perder nunca los nervios antes de una actuación.

Sebastián Yatra
Resumen de la gala

Conoce a los dieciséis artistas que lucharán en los Directos por ganar La Voz 2025

El Asalto Final nos ha dejado una noche de muchas despedidas, momentos difíciles y actuaciones espectaculares en la que los talents han dado su mejor versión.

Ferrán talent de La Voz

Ferrán gana la última batalla del Asalto Final y consigue la última plaza en los Directos de La Voz

Javier

Una batalla llena de delicadeza: Javier y Cris llenan de elegancia el plató de La Voz

Kimy

Sheila y Kimy dejan sin aliento al público con una de las batallas más emocionantes de La Voz

Publicidad