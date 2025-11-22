Antena 3 LogoAntena3
22 de noviembre

Alicia consigue caer en el gajo de los 5.000 euros, ¡dos veces!

La concursante no ha podido tener mejor suerte o puntería… Dos gajos de 5.000 euros en el mismo panel. ¿Cuánto dinero ha ganado en el panel?

Alicia, concursante de La ruleta de la suerte noche

Julio Gil López
Publicado:

Alicia ha arrasado en este panel desde el principio hasta resolverlo. La concursante ha conseguido mantener el turno e ir sumando dinero a su marcador, con una increíble cifra final.

Las tiradas no han podido ser mejores. Alicia ha conseguido parar la ruleta en el gajo de los 5.000 euros, premio que se multiplica según el número de veces que aparezca la consonante en el panel. Pero ella no se ha conformado con eso, sino que ha conseguido repetir la jugada una segunda vez. ¡Increíble!

“¿Cómo haces eso Alicia?”, le ha insistido Jorge Fernández mientras la concursante celebraba por todo lo alto el gran botín. “Compártelo con Marta y con Borja”, ha dicho el presentador.

¿Quieres saber cuánto dinero ha conseguido Alicia? ¡Pincha en el vídeo!

Alicia, concursante de La ruleta de la suerte noche

