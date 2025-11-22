Antena 3 LogoAntena3
Mejores momentos | 22 de noviembre

“Eso es que eres buen aparcacoches”, la broma de Jorge Fernández ante el fracaso de Borja

Otro panel que se le escapa a Borja y el presentador le consuela con una broma.

Borja, concursante de La ruleta de la suerte noche

Julio Gil López
Publicado:

Borja no ha tenido mucha suerte al inicio del programa. El concursante ha tenido el panel casi resuelto, con más de 5.000 euros en el marcador y con el panel con bastantes letras que había acertado él. “Estás negativo”, le ha dicho Jorge Fernández al escuchar a Borja lamentarse antes de que terminase de girar la ruleta.

A la hora de resolver el panel hay que estar muy concentrado, porque una sola letra puede impedir que se haga con el premio. Eso mismo le ha sucedido a Borja, una letra le ha hecho perder el turno y con una sola tirada, Alicia ha ganado 4.000 euros.

Borja ha tenido un dejavú: en el panel anterior le había pasado lo mismo. Para consolar al concursante y al hilo del panel, Jorge Fernández le ha dicho que es “buen conductor” y que “eso es porque no das llantazos”.

Mal momento para Borja, pero ¿remontará al final?

