“Eso es que eres buen aparcacoches”, la broma de Jorge Fernández ante el fracaso de Borja

Borja no ha tenido mucha suerte al inicio del programa. El concursante ha tenido el panel casi resuelto, con más de 5.000 euros en el marcador y con el panel con bastantes letras que había acertado él. “Estás negativo”, le ha dicho Jorge Fernández al escuchar a Borja lamentarse antes de que terminase de girar la ruleta.

A la hora de resolver el panel hay que estar muy concentrado, porque una sola letra puede impedir que se haga con el premio. Eso mismo le ha sucedido a Borja, una letra le ha hecho perder el turno y con una sola tirada, Alicia ha ganado 4.000 euros.

Borja ha tenido un dejavú: en el panel anterior le había pasado lo mismo. Para consolar al concursante y al hilo del panel, Jorge Fernández le ha dicho que es “buen conductor” y que “eso es porque no das llantazos”.

Mal momento para Borja, pero ¿remontará al final?