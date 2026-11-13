Actuación | Batallas
"Es un privilegio": Claudia y Enrique sorprenden con sus estilos opuestos en La Voz
Claudia y Enrique han protagonizado una Batalla de Ganadores llena de contrastes. Los coaches han dividido sus opiniones, pero Melendi ha elegido a Enrique para continuar en La Voz.
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Los siguientes del equipo de Melendi han sido dos talents muy diferentes. Claudia Goicoechea y Enrique han defendido sus canciones individuales, dejando dos actuaciones que han sorprendido a los coaches.
Claudia Goicoechea deslumbra con ‘L'amour de ma vie’
Claudia ha apostado por ‘L'amour de ma vie’, una canción con la que ha demostrado su personalidad y su capacidad para defender un estilo muy diferente al de su compañero.
Su interpretación ha convencido a Mika, que ha apostado por ella.
Enrique lleva la ópera a La Voz con ‘Che farò senza Euridice’
Enrique ha elegido ‘Che farò senza Euridice’, una pieza lírica con la que ha vuelto a demostrar su enorme potencial vocal. Lola Índigo y Pablo López han coincidido en que merecía continuar en la competición.
“Qué privilegio lo que tenemos”, ha asegurado Vanesa Martín, impresionada con las dos actuaciones y la variedad de voces que reúne La Voz.
Finalmente, Melendi ha decidido apostar por Enrique para continuar en su equipo, coincidiendo con Lola y Pablo y dando por terminada una Batalla de Ganadores llena de contrastes.
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