¿Qué votarán los jóvenes en las elecciones generales? "Nos toca elegir cuál es menos malo"

En 'Espejo Público' hemos salido a la calle para preguntar a los jóvenes por las elecciones generales del próximo 29 de noviembre y conocer qué papeleta tienen intención de introducir en la urna. Entre sus respuestas, hay una tendencia que se repite: la extrema derecha entra cada vez más en sus planes. En la franja de edad de entre 25 y 34 años, Vox roza el 30%.

El presidente de GAD3, Narciso Michavila, encuentra la explicación en que "hay millones de jóvenes que desean emanciparse y tener una vivienda". "Pedro Sánchez le ha entregado los votantes en masa a la derecha", apostillaba en referencia a los jóvenes que se incorporan al censo electoral en esta convocatoria.

Ante estos datos, la formación Vox salía a la palestra y el periodista Rubén Amón alertaba de su "peligrosidad". "Su último acto político ha sido un desplante al Estado y al rey y no ha renunciado a sus principios, si es que los tiene, respecto a la xenofobia, al machismo, la Unión Europea, la ciencia, respecto a muchas cosas que tienen que ver con un modelo de sociedad". El colaborador se mostraba contundente y se declaraba completamente en contra del partido.

"La izquierda y la derecha están muy mal tratadas en este país"

Rodrigo Díez es un joven de 19 años que estudia Ingeniería de Telecomunicaciones y que intervenía para aportar su testimonio en primera persona. En su caso, todavía no sabe a quién dirigirá su voto porque aún no se han publicado todos los programas electorales. Susanna Griso le preguntaba si tenía intención de leerlos. "Un voto con conciencia es mucho más válido que uno basado en falsas ideas o noticias sueltas", contestaba, asintiendo.

Miquel Valls le preguntaba hacia qué lado se inclinaba más. A su parecer, "la izquierda y la derecha están muy mal tratadas en este país". "Estamos viendo que el PSOE no cumple con los estándares de la izquierda socialista para el pueblo", justificaba ante la pregunta.

Díez no cree que exista "odio" hacia la izquierda, sino hacia el Gobierno actual. Una afirmación que sostiene en que "cada día de la legislatura es un escándalo nuevo". En este contexto, menciona imputaciones, la gestión de desastres naturales, casos de corrupción y condenas, entre otros asuntos. "Los jóvenes con un pensamiento crítico ven todo esto, no se pueden quedar callados y es lo que ha impulsado esa radicalización", añade, sin dejar de mencionar la "peligrosidad" que, a su juicio, entraña la polarización actual.

"Hay políticos que han vivido de la crispación fabricada"

Tras la argumentación de Rodrigo, Michavila agradecía su "prudencia". Sin embargo, ante la polarización que mencionaba el joven, comentaba que "hay políticos que han vivido de esa crispación fabricada". Para él, la mayoría de los ciudadanos ejercen su derecho al voto desde el respeto. "Las noticias que veamos serán siempre episódicas y radicales de un lado o de otro", apuntaba.

En medio de este debate sobre la polarización, el joven lanzaba una reflexión al plató: "Ustedes mismos me han preguntado a quién voy a votar". Explicaba que a los jóvenes les toca elegir en función de "cuál es menos malo". "Es muy triste", consideraba ante esta decisión de descarte que, asegura, vive su generación.

Sin embargo, se dirigía a todos los votantes para pedir "conciencia de voto" y reclamar que no caigan en "falsos testimonios" de cara a las próximas elecciones del 29 de noviembre.

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