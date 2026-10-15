Claudia Anaya, sobre los días previos a la entrada masiva en Ceuta: "No entendía cómo el 28 de julio no se abrían ya todos los informativos"

Era martes, 28 de julio, cuando un equipo de Antena 3 Noticias, procedente de la delegación de Andalucía, es enviado a Ceuta ante una noticia que ya estaba en los periódicos: cuerpos sin vida estaban llegando a la orilla del Tarajal tras intentar entrar a nado.

Ocho cadáveres habían aparecido en lo que iba de mes, 27 en el año. Delegación de Gobierno en Ceuta estaba ya desbordada y gritando auxilio al gobierno central ante una situación "muy grave" de crisis migratoria. Fue entonces, dos días antes del asalto, cuando llega la periodista Claudia Anaya a la ciudad.

Hoy en Espejo Público, nos cuenta cómo vivió estos días previos en los que ella ya advertía de lo impactante que era ver la ciudad así de colapsada tras más de mil entradas a nado en la última semana. "Las autoridades y los trabajadores del CETI están completamente desbordados" o "Los intentos de entrar a nado se han disparado, la Guardia Civil pide al Ministerio de Interior recursos para garantizar la seguridad en la frontera", eran algunos de los avisos que ya daba la periodista en directo.

75 días después, Claudia Anaya ha explicado en el programa que en ese momento no podía comprender cómo aquella imagen no estaba ya abriendo todos los informativos. "Me parecía impresionante que más de 800 personas estuvieran acampando en el CETI, muchos se habían echado al monte e incluso deambulaban ya por la playa de El Trampolín. No había nadie que los organizara o atendiera, más allá de los kits con cosas básicas que repartía Cruz Roja", asegura.

La periodista incluso, que cuenta que tenía programada la vuelta de Ceuta el mismo martes 28, pidió a la delegación hacer noche allí y continuar dando voz a lo que estaba ocurriendo en Ceuta. "Cuando yo vi lo que había a las puertas del centro de acogida, pensé que esto tiene mucha importancia y que había que contarlo", explicaba a Susanna.

La entrada de migrantes por la noche

Ese 28 de julio por la noche, la periodista Claudia Anaya y su compañero, el cámara Luis Vázquez, deciden hacer una guardia por las principales playas de Ceuta, cuyas orillas recibían entre 100 a 300 migrantes cada madrugada. Es entonces cuando ven a un joven marroquí que acaba de llegar a tierra firme. Había estado nadando cinco horas, al dar rodeos para evitar a las autoridades y hacer frentes a las corrientes del mar. Llegó con claros signos de hipotermia y sin dejar de mencionar la palabra "frío".

La periodista cuenta que este chico llegó solo y lo primero que hizo tras llegar a la orilla fue anclarse de rodillas y rezar sin parar. "Para ellos era una victoria, te pedían fotos y vídeos para que se viera que era posible llegar sanos y salvos a Ceuta", apunta.

Claudia Anaya ya vio las 'haragas' el 28 de julio

La periodista ha explicado en el programa que cuando llegó al CETI ella era la única periodista y también la única chica allí: "Se acercaban en grupos y me pedían mis redes sociales. Yo no se las di pero dieron con las de Antena 3 y por consecuencia con la mía. A la media hora me habían comenzado a seguir más de 2000 hombres de origen marroquí. Vi que en todos los perfiles había el mismo tipo de publicación: mapas explicativos sobre cómo entrar a Ceuta a nado y fotos celebrando haber llegado", asegura. Además, cuenta que había unos emoticonos que se repetían constantemente: la bandera de Marruecos, un hombre a nado y la bandera de España.

Incluso, cuenta que le llamó mucho la atención que todos los grupos de migrantes que iban llegando a Ceuta llevaban los mismos neoprenos, mismas aletas y mismos flotadores, algo que encaja con la información sabida recientemente en relación a la procedencia de estos últimas de una empresa alemana. Además, Claudia Anaya explica que los propios agentes de policía nacional ya le advertían de lo que podía ocurrir al día siguiente: "Mañana se espera algo mucho peor, es el aniversario de la coronación del rey de Marruecos y esperamos cualquier cosa".

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