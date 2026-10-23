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Pitú revoluciona La Voz en el último Llego y canto: “Vienes y rompes todas las reglas”

Pitú ha protagonizado el último Llego y canto de La Voz con ‘O que é o amor’. Su energía ha conquistado a Mika y Pablo López, pero el talent ha elegido a Mika.

Pitú revoluciona La Voz en el último Llego y canto: “Vienes y rompes todas las reglas”

Pitú revoluciona La Voz en el último Llego y canto: “Vienes y rompes todas las reglas”

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Celia Gil
Celia Gil
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El último Llego y canto de la edición ha tenido como protagonista a Pitú, que ha aceptado el reto de cantar por sorpresa en el escenario de La Voz. El talent ha interpretado ‘O que é o amor’ y ha llenado de energía las Audiciones a ciegas.

Mika y Pablo López han pulsado el botón tras quedar impresionados con su actuación. “Parece que hay muchas reglas que cumplir y tú vienes y las rompes todas”, ha asegurado el malagueño. “Es increíble lo que ha pasado”, ha añadido.

Mika también ha quedado completamente sorprendido con su voz y su personalidad: “Tengo la sensación de que estábamos esperándote”, le ha confesado para intentar convencerle.

Finalmente, Pitú ha elegido a Mika para comenzar su aventura en La Voz, convirtiéndose en uno de los últimos talents de su equipo.

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