Así reaccionan los coaches a la nueva mecánica de La Voz: “Quiero abrazar a tu hermano”

Jonny ha vivido un debut histórico en La Voz. El joven llegó a los estudios completamente a ciegas, con los ojos vendados, sin sospechar que estaba a punto de subirse al escenario más famoso de la televisión.

Cuando se quitó la venda, aceptó el reto de participar en la nueva mecánica Llego y canto y eligió interpretar ‘Yellow’ de Coldplay. Su actuación estuvo llena de magia y emoción, conquistando al público y a los coaches desde la primera nota.

Sebastián Yatra, sorprendido por la situación, quiso saber más: “Cuando saliste no sé si ya te conocían de antes o pensaban que eras el hombre más guapo del mundo, ¿qué pasó?”, preguntó entre risas.

Jonny explicó que había llegado minutos antes a los estudios con los ojos vendados, guiado por su hermano, sin tener idea de lo que estaba a punto de vivir.

El momento se volvió aún más emotivo cuando Yatra pidió que su hermano entrara al plató, provocando una ovación del público y arrancando sonrisas a los coaches.

Finalmente, tras la emoción y los aplausos, Jonny tomó su decisión: se unió al equipo de Sebastián Yatra, poniendo el broche de oro a una de las historias más sorprendentes y entrañables de la temporada.