Mejores momentos | Audiciones
Así reaccionan los coaches a la nueva mecánica de La Voz: “Quiero abrazar a tu hermano”
El talent protagonizó uno de los momentos más emocionantes de la temporada al subirse al escenario sin saber que estaba en La Voz.
Jonny ha vivido un debut histórico en La Voz. El joven llegó a los estudios completamente a ciegas, con los ojos vendados, sin sospechar que estaba a punto de subirse al escenario más famoso de la televisión.
Cuando se quitó la venda, aceptó el reto de participar en la nueva mecánica Llego y canto y eligió interpretar ‘Yellow’ de Coldplay. Su actuación estuvo llena de magia y emoción, conquistando al público y a los coaches desde la primera nota.
Sebastián Yatra, sorprendido por la situación, quiso saber más: “Cuando saliste no sé si ya te conocían de antes o pensaban que eras el hombre más guapo del mundo, ¿qué pasó?”, preguntó entre risas.
Jonny explicó que había llegado minutos antes a los estudios con los ojos vendados, guiado por su hermano, sin tener idea de lo que estaba a punto de vivir.
El momento se volvió aún más emotivo cuando Yatra pidió que su hermano entrara al plató, provocando una ovación del público y arrancando sonrisas a los coaches.
Finalmente, tras la emoción y los aplausos, Jonny tomó su decisión: se unió al equipo de Sebastián Yatra, poniendo el broche de oro a una de las historias más sorprendentes y entrañables de la temporada.
