El mensaje de la madre de Paulina Rubio que le hizo llorar: "Eres mi orgullo"

En junio de 2019, Paulina Rubio formaba parte de una de las coaches de la primera edición de 'La Voz Senior'. Durante la Gran Final, la artista mexicana recibía un emotivo mensaje de parte de su madre, Susana Dosamantes.

Este sábado, 2 de julio de 2022, fallecía la madre de la cantante, la exintérprete mexicana llevaba toda una vida dedicada a los escenarios y se mantenía muy unida a su hija. Para rendir un sentido homenaje a la gran actriz, hemos recordado este bonito momento que vivimos durante la emisión del programa.

Susana Dosamantes, a Paulina Rubio: "Eres una guerrera"

Paulina Rubio escuchaba un mensaje lleno de amor por parte de su madre: "Me siento muy orgullosa", comenzaba felicitando a su hija. La participación de la artista mexicana en el programa de Antena 3 le llenaba de emoción porque sentía que era un privilegio "brindar la mano a esta gente tan talentosa". Además, recordaba los momentos de la infancia de su hija cuando ya desde muy pequeña quería cantar y actuar".

Eva González corría a consolar a la coach mexicana que no podía contener las lágrimas al recibir este mensaje tan bonito de su madre: "Te felicito por tu disciplina, por ser una guerrera, porque cuantas veces te has caído te has levantado".

Paulina Rubio agradecía muy emocionada el detalle tan bonito que le brindaba el programa, ¡vuelve a verlo al completo en el vídeo!