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Actuaciones | La Gran Batalla

La última batalla del equipo Orozco deja una actuación brillante en La Voz Kids

Mariam, Isabel, Elsa y Leire ponen el broche a las batallas del coach de La Voz Kids con una actuación llena de fuerza.

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La última batalla del equipo Orozco deja una actuación brillante en La Voz Kids

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Celia Gil
Celia Gil
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La última batalla del equipo de Antonio Orozco llegó cargada de talento y personalidad. Mariam, Isabel, Elsa y Leire se subieron juntas al escenario de La Voz Kids para interpretar ‘What other people say’ de Sam Fischer y Demi Lovato, una canción exigente, pero estuvieron a la altura en el escenario de La Voz Kids.

Las cuatro talents demostraron potencia vocal, energía y una gran compenetración sobre el escenario en una actuación que fue creciendo hasta convertirse en uno de los momentos más destacados de la noche. La dificultad del tema hacía que el reto fuera todavía mayor, pero consiguieron defenderlo con personalidad y mucha autenticidad.

Al terminar la actuación, Antonio Orozco no ocultó su orgullo: “Enhorabuena a las cuatro, habéis hecho una actuación brillante”, les dijo el coach tras escuchar una de las batallas más potentes de su equipo.

Antoñito Molina, asesor de Orozco durante esta fase, también quiso destacar el trabajo de las jóvenes artistas y dejó una reflexión muy especial tras la actuación: “No hay nada más bonito que ser auténtico”. ¡Qué batallón!

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