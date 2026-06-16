¿Quién ha sido el coach con más bloqueos? Así ha quedado el contador oficial

Después de unas Audiciones a ciegas del nivel que hemos vivido durante estas seis semanas, no es de extrañar que los coaches hayan puesto toda la carne en el asador a base de bloqueos, superbloqueos y megabloqueos. Edurne estaba convencida de haber sido la principal víctima de este botón. Pero, ¿realmente es así?

Los datos no mienten y la realidad es que Edurne, a pesar de tener dicho sentimiento, estaba totalmente equivocada. Y es que Luis Fonsi ha sido el coach más bloqueado a lo largo de las Audiciones, concretamente un total de cinco veces. Algo que, como el propio puertorriqueño ha señalado, le ha dejado “con el corazón partido”.

Antonio Orozco le ha seguido de cerca, habiendo tenido que resignarse a ver como hasta cuatro talents que quería para su equipo se iban con otro coach. La rabia, cada vez que se tenía que dar la vuelta obligado, se plasmaba perfectamente en su rostro. ¡Efectivamente no se le da bien perder! (Enlace no se le da bien perder)

Ana Mena y Edurne, quien inicialmente pensaba haber sido la que más había sufrido los bloqueos, tuvieron que enfrentarse a este botón en tres ocasiones. De hecho, no fue hasta la última velada de las Audiciones cuando se bloquearon entre ellas, respetando cinco noches seguidas un pacto no escrito. ¡Dale play al vídeo y rememora estos momentazos!

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