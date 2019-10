Actuaciones a tres voces, asesores al lado de los coaches y la oportunidad de robar. Son los ingredientes con los que han llegado las emocionantes Batallas de 'La Voz Kids', una nueva fase en la que la dificultad ha subido de nivel y los talents han comenzado a demostrar lo mejor de sí mismos. Sobre el escenario se ha podido comprobar cómo los niños han aprendido de los consejos que les han dado David Bisbal, Rosario Flores, Melendi y Vanesa Martín. Sólo siete han pasado esta noche a la siguiente fase: los elegidos tras las seis Batallas que se han producido más un robo.

Niña Pastori, Lolita Flores, Arkano y Pastora Soler se han estrenado como asesores y, además de aconsejar, también han dejado momentos divertidos, mucha complicidad con los coaches y actuaciones llenas de emoción. Arkano ha sido el encargado de romper el hielo y lo ha hecho rapeando. Por su parte, Niña Pastori se ha emocionado al escuchar cómo los niños del equipo de Rosario Flores cantaban una de sus canciones, ' La habitación', por lo que se ha arrancado a repetirla después con ellos. Y Pastora Soler ha querido tener un detalle con los dos talents eliminados en la batalla del equipo de Vanesa Martín cantando con ellos 'La tormenta'.

Melendi protagoniza el primer robo de las Batallas

La competitividad en las Batallas tiene un elemento clave: los robos. Y Melendi ha hecho uso de esta valiosa arma nada más comenzar el programa, en la primera batalla, la protagonizada por tres de los talents del equipo de David Bisbal. Melendi ha logrado hacerse con Juan Miguel Cortés, que impresionó junto a Hugo Sánchez y Salvador Bermúdez cantando 'Amiga mía'. "Gano un flamenco que canta con todo el arte", ha asegurado el coach. Bisbal se había inclinado por salvar a Salvador Bermúdez.

El equipo del almeriense ha vivido esta noche otra batalla: Alba Aguilar, Adriana Tonda y Giada Alessio han cantado 'Homeless', de Leona Lewis, y Bisbal ha decidido, asesorado por Niña Pastori, quedarse con Alba Aguilar.

También el equipo de Melendi ha hecho vibrar con dos batallas espectaculares. Julio Gómez ha pasado a la siguiente fase tras asombrar junto a Olivia Fernández y Luis Giménez cantando 'I'm not the only one', mientras que Sofía Esteban se ha impuesto en su precioso duelo con Julia Gonçalvez y María Fernández interpretando 'Me & Mr. Jones'.

Arte flamenco y sensibilidad en las Batallas de los equipos de Rosario y Vanesa

El equipo de Rosario Flores ha querido hacer un homenaje a Niña Pastori realizando una versión muy tierna de su tema 'La habitación'. Lidia España, Natalia Barone y Chavito han dejado a todos con la piel de gallina, especialmente a la propia Niña Pastori, que después ha cantado con ellos esta misma canción. Los tres han brillado tanto que Rosario y Lolita Flores lo han tenido muy difícil para elegir al vencedor: Chavito.

La actuación más eléctrica de la noche la han protagonizado los tres talents del equipo de Vanesa Martín. Marcos Díaz ha sido el elegido de la coach y de su asesora, Pastora Soler, tras deslumbrar con Eva Paul y Laura Bautista cantando 'What about us'.