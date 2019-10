BATALLAS | EQUIPO MELENDI

Las tres voces del equipo de Melendi nos han asombrado en las Batallas de ‘La Voz Kids’ con su actuación. Julio Gómez a la guitarra, junto con Olivia Fernández y Luis Giménez, han realizado una brillante versión de ‘I’m not the only one’ de San Smith. Adelántate al siguiente programa en ATRESplayer PREMIUM.