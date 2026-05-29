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La Voz Kids lidera la noche del sábado y arranca temporada con datos de récord

El programa de Antena 3 se convierte en lo más visto del sábado con un 13% de cuota de pantalla, más de 1,1 millones de espectadores de media y más de 3,3 millones de espectadores únicos.

‘La Voz Kids’ lidera la noche del sábado y arranca temporada con datos de récord

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La Voz Kids ha arrancado su nueva edición por todo lo alto. El talent show de Antena 3 se ha convertido en el programa más visto de la noche del sábado, liderando su franja de emisión con un 13% de cuota de pantalla y más de 1,1 millones de espectadores de media.

Además, el formato ha firmado su mejor estreno de los últimos cuatro años al alcanzar un 14,6% de cuota en su debut, confirmando el gran respaldo de la audiencia a una de las marcas más consolidadas de la televisión. Gala tras gala, el programa continúa reuniendo a miles de espectadores frente al televisor para disfrutar de las Audiciones a ciegas y descubrir las voces más prometedoras del país.

El éxito de La Voz Kids también se refleja en su alcance total, ya que cada emisión supera los 3,3 millones de espectadores únicos. Un dato que demuestra la fortaleza del formato y el interés que sigue despertando entre el público, que continúa acompañando a los coaches y a los jóvenes talents en cada paso de su aventura musical.

Antena 3 continúa imbatible en Prime Time, franja estelar en la que también sube al 13,3% cuota, y aumenta a más de 4 puntos la ventaja su competidor directo y a casi +3 puntos sobre la cadena pública (la más alta desde hace dos años) en la banda más atractiva para los anunciantes. Igualmente, revalida su liderazgo en la Sobremesa (17,9%), a casi +10 puntos de su rival, por lo que lidera nuevamente las franjas de mayor consumo, ganando también la Tarde (10,6%).

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