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Esta noche, Hollywood vuelve a El Hormiguero de la mano de Tom Holland y Zendaya

Las dos superestrellas internacionales e iconos del cine actual visitan juntas el programa para presentar sus esperados proyectos cinematográficos.

Tom Holland y Zendaya

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El Hormiguero se convierte esta noche en el epicentro del panorama internacional con una visita de auténtico lujo. El plató despliega la alfombra roja de Hollywood para recibir a Tom Holland y Zendaya, dos de los actores más influyentes, seguidos y deseados de la industria del cine.

Durante la entrevista, los intérpretes compartirán todos los detalles de sus próximos y ambiciosos proyectos, entre los que destaca Spider-Man: Brand New Day, la nueva entrega de la aclamada saga de Marvel. Además de repasar los secretos de estos rodajes, habrá espacio para conocer su faceta más cercana fuera de los focos y descubrir cómo gestionan el fenómeno global que rodea sus carreras.

Sobre ellos:

Tom Holland y Zendaya representan a la perfección la nueva era dorada de Hollywood. Él ha alcanzado el estrellato mundial gracias a su carismática interpretación del icónico superhéroe arácnido, además de consolidarse en cintas de acción y drama. Ella, ganadora del Emmy y convertida en un indiscutible referente de la moda y la cultura pop, ha deslumbrado a la crítica internacional gracias a sus complejos papeles en ficciones de culto y grandes superproducciones. Juntos no solo forman una de las parejas más queridas del planeta, sino también una dupla artística infalible que arrastra pasiones allá donde va.

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