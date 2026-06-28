Actuación | Asaltos
¡Impecable! Martina defiende con fuerza el tema de Pastora Soler en los Asaltos de La Voz Kids
La talent lo ha dado todo en el escenario de La Voz Kids dejando a Edurne sin palabras.
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Martina regresó al escenario de La Voz Kids dispuesta a demostrar por qué sigue siendo una de las voces más destacadas de la edición. La talent eligió ‘Que hablen de mí’ de Pastora Soler para afrontar los Asaltos y volvió a dejar una actuación llena de fuerza, personalidad y emoción.
La joven talent defendió uno de los temas más exigentes de la noche con una seguridad que impresionó a coaches y asesores.
Ana Mena, que ya conocía a la talent, no ocultó la alegría de volver a verla sobre el escenario: “Qué gusto volver a escucharte”, le dijo tras terminar la actuación.
Edurne también quiso felicitar a la joven por enfrentarse a una canción tan compleja. “Estoy muy orgullosa. Es una canción muy difícil y lo has hecho tan bien”, aseguró la coach tras una actuación que volvió a confirmar el enorme potencial de Martina en La Voz Kids.
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