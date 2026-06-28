¡Impecable! Martina defiende con fuerza el tema de Pastora Soler en los Asaltos de La Voz Kids

Martina regresó al escenario de La Voz Kids dispuesta a demostrar por qué sigue siendo una de las voces más destacadas de la edición. La talent eligió ‘Que hablen de mí’ de Pastora Soler para afrontar los Asaltos y volvió a dejar una actuación llena de fuerza, personalidad y emoción.

La joven talent defendió uno de los temas más exigentes de la noche con una seguridad que impresionó a coaches y asesores.

Ana Mena, que ya conocía a la talent, no ocultó la alegría de volver a verla sobre el escenario: “Qué gusto volver a escucharte”, le dijo tras terminar la actuación.

Edurne también quiso felicitar a la joven por enfrentarse a una canción tan compleja. “Estoy muy orgullosa. Es una canción muy difícil y lo has hecho tan bien”, aseguró la coach tras una actuación que volvió a confirmar el enorme potencial de Martina en La Voz Kids.

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