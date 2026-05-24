Una talent de La Voz Kids emociona a Antonio Orozco al cantar uno de sus temas
Mar se subió al escenario para interpretar ‘Te juro que no hay un segundo que no piense en ti’ dándole una enorme sorpresa al coach.
Mar llegó al escenario de La Voz Kids dispuesta a sorprender a Antonio Orozco con la canción elegida para su Audición.
La pequeña interpretó ‘Te juro que no hay un segundo que no piense en ti’ y, nada más comenzar a sonar la música, el coach reconoció inmediatamente que se trataba de uno de sus temas.
La ilusión de Orozco fue tan grande que no tardó en pulsar el botón para intentar llevarse a la talent a su equipo. Mientras tanto, el resto de coaches tenía bastante claro cuál iba a ser la decisión final de Mar tras cantar una canción tan especial para el artista.
Aun así, Edurne también quiso luchar por ella y terminó pulsando el botón para intentar convencerla. Muy emocionado, Orozco no dudó en subir al escenario para abrazar a la pequeña tras su actuación. ¡Qué momentazo!
