Antonio Orozco, entre lágrimas, se reencuentra con La Voz Kids: “Me siento muy afortunado”
Antonio Orozco no es precisamente un novato ni en la música ni en La Voz Kids. Es la tercera vez que participa en el programa, viviendo un reencuentro de lo más emotivo.
Antonio Orozco apenas podía contener las lágrimas cuando recordaba los 26 años que lleva en el mundo de la música. “Llevas toda la vida”, le cantaba Edurne, haciendo honor a una de sus canciones más emblemáticas. Una trayectoria que lo ha llevado a protagonizar hasta en tres ocasiones lo que parece ser uno de sus programas favoritos.
“Es como un reencuentro”, decía el coach sobre esta nueva edición. “Creo que La Voz Kids tiene una cosa, que es la verdad”, continuaba antes de dejar claro cómo viven los concursantes su paso por el programa: “Todo es de verdad”.
Esta forma de vivir la experiencia sobre el escenario que tienen los más pequeños hace que Orozco se “sienta parte de algo importante”. De ahí que la emoción no haya tardado en aflorar en el cantante, que ya disfruta de su tercera vez en los asientos de los coaches.
"Soy muy afortunado", sentenciaba frente a sus compañeros. Unas emotivas palabras que ha expresado desde dentro.
