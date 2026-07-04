Orozco y Antoñito Molina unen sus voces en uno de los momentos más bonitos de La Voz Kids

Antes de enfrentarse a una de las decisiones más difíciles de la edición, Antonio Orozco quiso regalar al público uno de los momentos más especiales de la noche. El coach compartió escenario con su asesor, Antoñito Molina, para interpretar ‘Entre sobras y sobras me faltas’ en un emotivo arranque de los Asaltos.

La actuación estuvo marcada por la complicidad que ambos artistas han demostrado desde el comienzo de esta fase. Sus voces se fundieron en una interpretación cargada de sentimiento que consiguió emocionar al público antes de que comenzara la competición.

Más allá de la música, si algo está claro es la admiración mutua entre Orozco y Antoñito Molina. La conexión entre ambos quedó reflejada en una actuación íntima y llena de verdad, que fue recibida con una gran ovación por parte del plató.

Con este regalo musical, Antonio Orozco dio el pistoletazo de salida a una noche decisiva para su equipo, en la que tendría que elegir a su primer semifinalista de La Voz Kids.

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