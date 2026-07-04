Antonio Orozco y Antoñito Molina unen sus voces en una actuación muy especial que promete emocionar al público

Antonio Orozco y Antoñito Molina compartirán escenario en una actuación muy especial antes de que arranquen los momentos más difíciles de la noche. Ambos interpretarán ‘Entre sobras y sobras me faltas’, una canción con la que pondrán de manifiesto la complicidad y la admiración que han construido desde que trabajan juntos.

El emocionante número llegará en plena emisión de La Voz Kids, justo antes de que Orozco tenga que decidir qué talent consigue el pase directo a la Semifinal y qué artistas permanecerán en la zona de peligro.

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