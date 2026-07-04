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Antoñito Molina

Avance exclusivo de La Voz Kids: Orozco y Antoñito Molina unen sus voces antes de una noche decisiva

LA VOK KIDS

Antonio Orozco y Antoñito Molina unen sus voces en una actuación muy especial que promete emocionar al público

Coach y asesor protagonizarán uno de los momentos más esperados de la noche con un dueto cargado de complicidad justo antes de unas decisiones decisivas.

Celia Gil
Celia Gil
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Antonio Orozco y Antoñito Molina compartirán escenario en una actuación muy especial antes de que arranquen los momentos más difíciles de la noche. Ambos interpretarán ‘Entre sobras y sobras me faltas’, una canción con la que pondrán de manifiesto la complicidad y la admiración que han construido desde que trabajan juntos.

El emocionante número llegará en plena emisión de La Voz Kids, justo antes de que Orozco tenga que decidir qué talent consigue el pase directo a la Semifinal y qué artistas permanecerán en la zona de peligro.

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