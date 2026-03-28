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El camino a lo más alto comienza aquí: muy pronto, nueva temporada de La Voz Kids

Ana Mena, Luis Fonsi, Antonio Orozco y Edurne serán los coaches de la nueva edición que está a punto de comenzar.

Promo de La Voz Kids

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Celia Gil
Publicado:

La cuenta atrás ha comenzado. La Voz Kids regresa muy pronto a Antena 3 con una nueva edición que promete emoción, talento y voces capaces de conquistar al público y a los coaches.

El escenario volverá a llenarse de sueños, ilusión y oportunidades para los más pequeños que anhelan subirse al escenario de La Voz Kids. En este vídeo vemos un estadio en el que una niña llega al plató de La Voz Kids y se enfrenta a cuatro sillas que deben girarse cuando empiece a cantar.

Ana Mena, Antonio Orozco, Luis Fonsi y Edurne formarán el nuevo equipo de coaches que acompañará a los talents en este viaje. Todos tienen el mismo mismo objetivo: encontrar la mejor voz kids del país. ¡El camino a lo más alto empieza aquí!

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