Antonio Orozco y Antoñito Molina antes de La Gran Batalla de La Voz Kids: “Está a punto de cambiarles la vida”

La llegada de Antoñito Molina al equipo de Antonio Orozco en La Voz Kids ha estado marcada por la admiración mutua. Antes de comenzar La Gran Batalla, el coach quiso presentar a su asesor con unas palabras que reflejan perfectamente la relación que han construido durante los últimos meses.

“Es una de las personas más importantes con las que me he cruzado este año, de esas personas que no se olvidan”, aseguró Orozco al hablar de Antoñito Molina, a quien considera una de las grandes incorporaciones de esta edición.

El artista andaluz no tardó en devolverle el cariño y decidió ponerse en el papel de entrevistador: “Es una de las personas más admiradas por mi disman”, comentó entre risas antes de preguntarle cómo vive una fase tan importante como La Gran Batalla.

La respuesta de Orozco fue una reflexión con la que lo dice todo: “Los talents son los protagonistas. Cuando termine, dentro de un año nos acordaremos de este día y muchos de los niños que hoy están ahí serán de los artistas más importantes de España”, explicó.

Después el coach no dudó en añadir: “Os podéis imaginar cómo lo vivo, con la emoción del que sabe que está a punto de pasar algo muy importante y que está a punto de cambiar la vida de ellos”. ¡El sábado, no te lo pierdas en Antena 3!