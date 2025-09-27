Muy pronto
Más diversión, emoción y mejores premios: La ruleta de la suerte noche, muy pronto en Antena 3
Jorge Fernández y Laura Moure regresan muy pronto con el mítico concurso que conquista a millones de espectadores cada día... ¡por la noche!
Publicidad
Regresa La ruleta de la suerte noche, la edición especial del concurso que conquista a millones de personas cada día, de la mano de Jorge Fernández y Laura Moure.
Más emoción, más diversión, ¡y mejores premios! Tras haber sido líder las noches de los sábados de la pasada temporada, La ruleta de la suerte regresa a la noche con nuevos programas, muy pronto en Antena 3.
Publicidad