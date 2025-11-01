Antena 3 LogoAntena3
Jessica se lleva un espectacular premio de ¡39.350 euros!

La concursante ha acertado el panel final y ha sumado 15.000 euros a su cifra total. ¡Increíble final del tercer programa!

La ruleta de la suerte noche

Julio Gil López
Publicado:

Jessica ha sido la mejor de los tres concursantes del tercer programa. Durante todo el programa había conseguido más de 24.000 euros y el acceso al panel final.

Todo el plató ha celebrado cuando la concursante ha conseguido descifrar el panel en el último segundo. Un momento inolvidable de La ruleta de la suerte noche.

Al dinero acumulado, Jessica ha sumado un premio de 15.000 euros de la última ruleta, alcanzando un premio final de 39.350 euros. ¡Revive el momento en el vídeo de arriba!

Jessica, concursante de La ruleta de la suerte noche

