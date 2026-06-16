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Mejores momentos | 16 de junio

¡Tremendo Panel Exprés! Ana gana 800 euros en menos de 45 segundos

Ya había caído en una ocasión anterior en este gajo Exprés, pero no se había atrevido a levantarlo.

¡Tremendo Panel Exprés! Ana gana 800 euros en menos de 45 segundos

¡Tremendo Panel Exprés! Ana gana 800 euros en menos de 45 segundos

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La concursante del atril amarillo se ha animado a levantar el gajo Exprés la segunda vez que ha caído en él, porque la primera vez, al estar tan blanco el panel, se arriesgaba demasiado.

Con 125 euros en su marcador, Ana ha comenzado a decir una letra tras otra hasta acumular 925 eurazos en solo 45 segundos que tenía para resolver.

Qué forma de triunfar la de esta concursante, que ha dejado a sus compañeros de atril como meros espectadores la mayor parte del programa.

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