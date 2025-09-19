Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Mejores momentos | 19 de septiembre

Todo que ganar: el Bote alegra la visita de Teresa a La ruleta de la suerte

La concursante no ha conseguido casi nada en otros paneles y al final ha dado el golpe de gloria al caer en el Bote y resolver.

Todo que ganar: el Bote alegra la visita de Teresa a La ruleta de la suerte

Publicidad

Arancha Mela
Publicado:

Teresa había llegado al panel con Bote con muy poco dinerito. Sin embargo, en este panel no lo ha podido hacer mejor, la concursante ha conseguido llevarse el deseado Bote.

Jorge Fernández lo ha dejado muy claro: “¡No tenías nada que perder, todo que ganar!”. Solo por 150 euros se ha quedado Teresa a las puertas de pasar a la Gran Final.

¡Revive este momentazo en el vídeo de arriba!

Antena 3» Programas» La ruleta de la suerte» Mejores momentos

Publicidad

Programas

Todo que ganar: el Bote alegra la visita de Teresa a La ruleta de la suerte

Todo que ganar: el Bote alegra la visita de Teresa a La ruleta de la suerte

Épico: ¡Silvia gana la mayoría de los paneles del programa!

Épico: ¡Silvia gana la mayoría de los paneles del programa!

Jorge Fernández se sorprende al descubrir el precio de un pinball

Jorge Fernández se sorprende al descubrir el precio de un pinball

Puntalette cremoso de mejillones, de Joseba Arguiñano
Para 4 personas

Puntalette cremoso de mejillones, una receta original con sabor a mar de Joseba Arguiñano

Inteligencia Artificial, enfermedades a 20 años
Inteligencia Artificial

La Inteligencia Artificial que predice tus enfermedades 20 años antes, beneficios e inconvenientes: "Los datos son muy personales"

La hija de Maragall.
Alzheimer

Cristina Maragall, hija de Pascual Maragall: "Lo que más me duele es ver imágenes de mi padre de hace años"

La hija del exalcalde de Barcelona y expresidente de la Generalitat habla sobre cómo ha cambiado su vida y la de su familia desde que a su padre le diagnosticaron Alzheimer hace 18 años. "Implica una dedicación de 24 horas", asegura.

Mojarra a la andaluza, de Arguiñano: "Una vez hecha la fritada, solo son 10 minutos en el horno"
Para 4 personas

Mojarra a la andaluza, de Arguiñano: "Una vez hecha la fritada, solo son 10 minutos en el horno"

Lo que más tiempo le ha llevado a Arguiñano es la fritada, porque después solo son 10 minutos de horno. Por eso sugiere tener la fritada lista incluso de la víspera, para hacer la mojarra en un abrir y cerrar de ojos.

Rifirrafe Elisa Beni y Afra Blanco.

Alta tensión entre Afra Blanco y Elisa Beni por la postura del Gobierno ante Israel: "¿Entonces la bandera de Ucrania se podía usar y la de Palestina no?"

Charo, pensionista

Charo, la jubilada que defiende el derecho a pensiones altas: "Lo que pido es vivir un presente digno, he trabajado para eso"

Coaches cantan 'Love today'

Esta noche, gran estreno de La Voz: los coaches sorprenden con ‘Love today’ de Mika

Publicidad