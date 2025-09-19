Mejores momentos | 19 de septiembre
Todo que ganar: el Bote alegra la visita de Teresa a La ruleta de la suerte
La concursante no ha conseguido casi nada en otros paneles y al final ha dado el golpe de gloria al caer en el Bote y resolver.
Publicidad
Teresa había llegado al panel con Bote con muy poco dinerito. Sin embargo, en este panel no lo ha podido hacer mejor, la concursante ha conseguido llevarse el deseado Bote.
Jorge Fernández lo ha dejado muy claro: “¡No tenías nada que perder, todo que ganar!”. Solo por 150 euros se ha quedado Teresa a las puertas de pasar a la Gran Final.
¡Revive este momentazo en el vídeo de arriba!
Publicidad