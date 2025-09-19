Antena 3 LogoAntena3
El controvertido posado de Terelu y el gran enfado a Pilar Vidal: "A mí me dolería"

La fiesta de cumpleaños de Terelu Campos está siendo muy comentada a raíz de una foto que se tomó en el photocall instalado a la entrada de la fiesta. En la instantánea estaban la cumpleañera, su hija Alejandra Rubio y su novio Carlo Costanzia, y por quien ha surgido un gran revuelo, Caro Costanzia padre.

Pilar Vidal y Miquel Valls

Espejo Público
Terelu Campos ha cumplido 60 años y lo ha celebrado por todo lo alto, con una fiesta en un popular restaurante del centro de Madrid, donde acudió la prensa a cubrir el evento.

"La foto de la vergüenza"

En la celebración se instaló una suerte de alfombra roja en la entrada y quien lo deseaba podía pararse y posar ante las cámaras de los periodistas. La foto principal no podía ser otra más que la de la protagonista de la fiesta, pero esta imagen ha tenido mucha mayor trascendencia por quiénes aparecían en ella.

A parte de Terelu Campos,, posaban los padres de su nieto, su hija Alejandra Rubio y su novio y padre de la criatura, Carlo Costanzia. La controversia ha venido de la mano de la cuarta persona en discordia. A la derecha de la anfitriona posaba Carlo Costanzia padre.

En cuanto la foto se hacía pública, los murmullos comenzaban a escucharse. El problema, que Carlo Costanzia padre es a quien Mar Flores ha definido como una pesadilla en su vida y al que habría acusado de malos tratos, ocurridos presuntamente en los años 90. Mar, consuegra y abuela también del hijo de Alejandra y Carlo, por su parte ha ignorado lo sucedido

El periodista Nando Escribano consideraba la foto "un poco hipócrita, porque luego Terelu defiende a otras amigas que han denunciado lo mismo".

"La que estuve en esa cena fui yo"

No le gustaba a la periodista Pilar Vidal el tratamiento de la noticia que se estaba dando: "Entre ellas no hay conflicto, no el conflicto que nosotros queremos", decía insinuando que sus compañeros querían alimentar la polémica.

La indignación de quien había sido invitada a la fiesta de cumpleaños iba en aumento. Asegura que no quiso conocer al foco de la polémica y que más allá de la foto no vio a Terelu en compañía de Carlo padre en toda la velada.

"¡Habla de Terelu!"

El también periodista Miquel Valls por el contrario opinaba que la polémica estaría planeada por Terelu para generar debate e interés a su alrededor y le hacía una petición a Pilar: "No intentes defender lo que no se va a defender".

Pilar Vidal aseguraba que Mar Flores menciona a Terelu en sus recién publicadas memorias para responder a su compañero cuando decía que con la foto, Terelu se estaba posicionando: "¡Habla de Terelu! ¡Habla de Terelu!".

Susanna Griso hacía ver que posar con quien presuntamente cometió malos tratos a Mar Flores no sería plato de buen gusto para Mar, asegurando que a ella le haría daño: "A mí me dolería", expresaba. A lo que más adelante Pilar respondía: "Las dos juegan a lo mismo (…) ¡No quiere guerras! ¡No quiere guerras!".

Esta última afirmación que hacía Pilar elevando la voz, la ponía en duda Nando, que consideraba una afrenta la tan comentada y polémica foto.

