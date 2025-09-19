Antena 3 LogoAntena3
Épico: ¡Silvia gana la mayoría de los paneles del programa!

La concursante del atril rojo ha sido la única que tenía dinero estando muy avanzado el programa.

Arancha Mela
Publicado:

Silvia, la concursante del atril rojo, ha resuelto este panel que trataba de silbatos, pero no solo eso. El programa ya iba avanzado por más de la mitad y Silvia era la única que había ganado los paneles.

La concursante ha hecho un programón obteniendo un montón de gajos. En este momento al solo acumular dinero ella, tenía un total de 1850 eurazos.

¡Enhorabuena Silvia! ¡No te pierdas este momento, pincha en el vídeo de arriba!

