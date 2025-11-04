Sergio hace un gran programa en La ruleta de la suerte

Sergio, al principio de este programa de La ruleta de la suerte, no acertaba demasiados paneles, pero después, ha ido remontando hasta llevarse una gran cantidad de dinero.

El concursante ha estado muy indeciso hasta el último momento, sobre todo en este Panel con Bote, el público y los presentes en el plató le animaban a hacer una cosa, pero él quería hacer otra.

Finalmente, se ha llevado 2.975 eurazos y ha conseguido pasar a la Gran final. ¡Enhorabuena Sergio! ¡No te pierdas este momentazo en el vídeo de arriba!