La historia de Ruth Lorenzo: de abandonar la iglesia mormona a dedicarse a la música, esta tarde en Y ahora Sonsoles
La cantante visita el plató de Y ahora Sonsoles para repasar su historia, marcada por una dura infancia y la pasión por la música. ¡No te lo pierdas!
Ruth Lorenzo es una de las cantantes más reputadas de nuestro país, pero hubo un momento en el que le dijeron que no servía para la música. Fue precisamente durante aquella época, su infancia, cuando más dudó de sí misma.
Inmersa en la fe mormona y sin la figura de un padre, Ruth Lorenzo atravesó momentos complicados que llegaron a hacerla sentir fuera de lugar. La cantante creyó que no encajaba en ningún sitio y terminó refugiándose en la música.
Con esfuerzo, trabajo y un talento innato, Ruth Lorenzo ha logrado convertirse en una de las artistas españoles con más trayectoria en la industria musical. Esta tarde, nos cuenta cómo ha logrado llegar hasta donde está hoy, a partir de las 17:00h en Antena 3.
