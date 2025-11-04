Conmoción en Albuñol (Granada) tras el apuñalamiento a un menor de 12 años por un compañero: "Son de dos familias buenas"

Un menor de 12 años ha resultado herido en el hombro tras recibir una puñalada dentro de un instituto de Albuñol (Granada), antes del inicio de las clases. El presunto agresor es un compañero de la misma edad y amigo de la víctima, con quien coincidía en un trabajo escolar.

Fue un profesor quien intervino para separar a ambos tras la agresión. Ahora, el menor se recupera en un hospital y ya se encuentra fuera de peligro.

En Y ahora Sonsoles hemos hablado con Nieves, una vecina del pueblo cuya nieta va al mismo colegio que los implicados. "Son de dos familias buenas", nos cuenta, "no sabemos qué ha podido pasar, qué le pudo pasar por la cabeza al chiquillo".

La Guardia Civil investiga las causas del suceso, aunque los primeros indicios apuntan a una disputa por una chica. La Consejería de Educación ha activado el protocolo de acoso y el agresor ha sido expulsado del centro durante 29 días.