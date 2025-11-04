Antena 3 LogoAntena3
¡No escucha! Advierten a Sergio y hace caso omiso

Al concursante del atril amarillo le ha beneficiado no hacer caso al público ni a su compañera.

Sergio, el concursante del atril amarillo, tenía el gajo ‘Doble letra’ y tanto el público como su compañera Vir, estaban intentando que se beneficiase de el. Sin embargo, Sergio ha hecho caso omiso a lo que le decían.

El concursante estaba tan concentrado que no era capaz de escuchar lo que le decían y se ha dado cuenta bastante tarde. Aun así, este despiste no ha perjudicado para nada su jugada.

El del atril amarillo ha tirado una vez más y algo increíble ha ocurrido en La ruleta de la suerte. Sergio finalmente ha comentado entre risas: “Me alegro de no haber escuchado”. ¡Pincha en el vídeo de arriba y descubre el golpe de suerte de Sergio!

