Testigo del divertido cortador de jamón que se ha hecho viral en redes: "Tuve que comérmelo con cuchillo y tenedor"
El vídeo de un hombre cortando jamón en un buffet de Francia se ha hecho viral... y no precisamente porque lo hiciera bien. Hoy, hablamos con el testigo que grabó el vídeo.
Un hombre se ha hecho viral en redes por su forma de cortar jamón. Para muchos, el grosor de las lonchas es una auténtica aberración y ha generado multitud de reacciones.
En Y ahora Sonsoles hemos hablado con Álvaro, el hombre que grabó el vídeo y fue testigo de la escena. Según nos cuenta, ocurrió en un buffet de Disneyland Paris.
"Era la primera vez que me tenía que comer el jamón con cuchillo y tenedor", nos cuenta, entre risas, "pero el jamón estaba buenísimo".
Una escena divertidísima en un hotel de lujo que jamás pensaba vivir. ¡No te lo pierdas en el vídeo de arriba!
