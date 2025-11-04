Testigo del divertido cortador de jamón que se ha hecho viral en redes: "Tuve que comérmelo con cuchillo y tenedor"

Un hombre se ha hecho viral en redes por su forma de cortar jamón. Para muchos, el grosor de las lonchas es una auténtica aberración y ha generado multitud de reacciones.

En Y ahora Sonsoles hemos hablado con Álvaro, el hombre que grabó el vídeo y fue testigo de la escena. Según nos cuenta, ocurrió en un buffet de Disneyland Paris.

"Era la primera vez que me tenía que comer el jamón con cuchillo y tenedor", nos cuenta, entre risas, "pero el jamón estaba buenísimo".

Una escena divertidísima en un hotel de lujo que jamás pensaba vivir. ¡No te lo pierdas en el vídeo de arriba!