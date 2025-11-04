Antena 3 LogoAntena3
¡Vir se marca un panelazo de 1.550 euros en La ruleta de la suerte!

La concursante del atril rojo, con rapidez y un poco de suerte, ha conseguido hacerse con uno de los paneles más jugosos del día.

Arancha Mela
Publicado:

Este panel decía: “Huella digital: tus peores fotos quedarán para siempre en internet” y Vir lo ha sabido completar perfectamente. En primer lugar, la concursante del atril rojo ha acumulado una buena cantidad arriesgándose con cada tirada.

Después, ha caído en un gajo ‘Exprés’ que le ha permitido ganar mucho más de la cantidad acumulada, hasta 1550 euros. Eso sí, ha necesitado mucha rapidez para completar el panel a tiempo.

¡No te pierdas este momentazo en el vídeo de arriba y descubre la jugada de Vir!

