La rapidez mental de Ato: clave para resolver la Prueba de Velocidad Decreciente

“Ato ha cogido carrerilla y ahora no hay quién le pare”, asegura Jorge Fernández al ver las jugadas que está llevando a cabo este concursante.

Si un momento antes veíamos al del atril amarillo triunfar resolviendo un panel por 6.800 euros, ahora continúa su hazaña con la Prueba de Velocidad Decreciente.

Las letras han ido apareciendo poco a poco en el panel, pero solo Ato ha tocado el pulsador. Ninguna de sus compañeras de atril ha tenido oportunidad alguna en esta ocasión.

Solo Ato, con una rapidez mental y visual impresionante, ha dado al pulsador para resolver correctamente y sumar otros 550 euros al dineral que ya lleva acumulado.