Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Mejores momentos | 27 de octubre

La rapidez mental de Ato: clave para resolver la Prueba de Velocidad Decreciente

Qué gran concurso se está marcando Ato en La ruleta de la suerte.

La rapidez mental de Ato: clave para resolver la Prueba de Velocidad Decreciente

Publicidad

“Ato ha cogido carrerilla y ahora no hay quién le pare”, asegura Jorge Fernández al ver las jugadas que está llevando a cabo este concursante.

Si un momento antes veíamos al del atril amarillo triunfar resolviendo un panel por 6.800 euros, ahora continúa su hazaña con la Prueba de Velocidad Decreciente.

Las letras han ido apareciendo poco a poco en el panel, pero solo Ato ha tocado el pulsador. Ninguna de sus compañeras de atril ha tenido oportunidad alguna en esta ocasión.

Solo Ato, con una rapidez mental y visual impresionante, ha dado al pulsador para resolver correctamente y sumar otros 550 euros al dineral que ya lleva acumulado.

Antena 3» Programas» La ruleta de la suerte» Mejores momentos

Publicidad

Programas

La rapidez mental de Ato: clave para resolver la Prueba de Velocidad Decreciente

La rapidez mental de Ato: clave para resolver la Prueba de Velocidad Decreciente

Cristóbal Soria y Juan Soto Ivars

Las críticas de Cristóbal Soria a Yolanda Díaz, por un bolso de su hija: "Fomentando la piratería y la economía sumergida"

Hígado de ternera con chalotas caramelizadas: una bomba de nutrientes de Joseba Arguiñano

Hígado de ternera con chalotas caramelizadas: una bomba de nutrientes de Joseba Arguiñano

"Espejo público" entrevista al presidente aragonés Jorge Azcón
ELECCIONES

Jorge Azcón: "En Aragón hay un Gobierno que funciona. Tomaremos nuestras propias decisiones"

Ensalada de judías verdes con bonito, de Karlos Arguiñano: "Distinta, rica, fácil de hacer y con mucha sustancia"
Para 4 personas

Ensalada de judías verdes con bonito, de Karlos Arguiñano: "Distinta, rica, fácil de hacer y con mucha sustancia"

Así funciona el porno inmobiliario.
VIVIENDA

¿Es el porno inmobiliario una nueva adicción en España?

Visualizar casas de lujo en los portales inmobiliarios o en redes sociales se ha vuelto una práctica cada vez más habitual.

Denuncias soy camarero
Hostelería

Las sorprendentes multas de un hostelero a sus trabajadores: "No es legal, pero se ve demasiado"

La denuncia por parte de unos camareros está generando mucha polémica, sobre todo en las redes sociales, donde se han unido otros profesionales a exponer las condiciones a las que les someten sus superiores.

Miguel Ángel Gallardo en Espejo Público.

Miguel Ángel Gallardo acusa a Guardiola de “chantaje” y niega presiones para dimitir pese a su posible juicio

De la hija de una actriz famosa al dueto más bonito de las Audiciones: los momentos que no te puedes perder de La Voz

De la hija de una famosa actriz al dueto más bonito de las Audiciones: los momentos que no te puedes perder de La Voz

Bye bye Richard Gere

Richard Gere se va de España, ¿para no pagar impuestos?: "La tributación es un 35% más cara"

Publicidad