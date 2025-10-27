Jorge Fernández, emocionado con Ato: “Tienes una cantidad brutal de dinero”

¡Qué forma de jugar! Ato ha triunfado en su paso por La ruleta de la suerte. Tanto que Jorge Fernández se atreve a comparar el dineral que se ha llevado con la cifra que se llevan en la versión Prime Time del programa diario.

El presentador también ha aconsejado a todos los que vayan a concursar a La ruleta de la suerte, que tomen buena nota de cómo lo ha hecho Ato.

Después de resolver un panel anterior por 6.800 euros, el concursante del atril amarillo ha intentado ir a por el Bote en varias ocasiones. ¡Así hasta que lo ha conseguido!

“Tienes una cantidad brutal de dinero”, reconoce Jorge Fernández emocionado al hacer el recuento de todo lo que ha acumulado Ato hasta el momento. ¡Un total de 10.325 euros! Y todavía le queda jugar el Panel Final. ¡Enhorabuena Ato!