Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

A partir de las 17:00

Esta tarde en Y ahora Sonsoles, risas aseguradas con la visita en plató de Miki Nadal

El humorista visita el plató de Y ahora Sonsoles en uno de sus momentos más dulces de su carrera y de su vida personal. ¡No te lo pierdas!

Miki Nadal

Publicidad

Miki Nadal es uno de los grandes humoristas de nuestro país. Su carisma y talento le han llevado a convertirse en un rostro muy querido de Atresmedia, con una cerrera que se remonta a los años 90.

Su primera aparición en televisión fue en el programa de Pepe Navarro La sonrisa del pelícano. Desde entonces, su humor ágil e inteligente se coló en nuestras televisiones para quedarse.

Hoy, Miki Nadal atraviesa una de sus etapas profesionales y personales más dulces. Acompañado de su mujer y sus hijas, Miki enfrenta cada proyecto con ilusión y alegría. ¡No te pierdas su entrevista, esta tarde a partir de las 17:00h en Antena 3!

Antena 3» Programas» Y ahora Sonsoles

Publicidad

Programas

Iglesia evangélica

Una iglesia evangélica abre cada cuatro días: Madrid ya tiene el doble que católicas, y aceptan Bizum

¡Ato triunfa en La ruleta de la suerte! Gana 6.800 euros en un solo panel

¡Ato triunfa en La ruleta de la suerte! Gana 6.800 euros en un solo panel

Jorge Fernández, emocionado con Ato: “Tienes una cantidad brutal de dinero”

Jorge Fernández, emocionado con Ato: “Tienes una cantidad brutal de dinero”

El joven que le pidió matrimonio a la princesa.
Anécdota Real

El joven que ha pedido matrimonio a la princesa Leonor: "Me dijo que no entraba en sus planes casarse ahora"

Miki Nadal
A partir de las 17:00

Esta tarde en Y ahora Sonsoles, risas aseguradas con la visita en plató de Miki Nadal

La rapidez mental de Ato: clave para resolver la Prueba de Velocidad Decreciente
Mejores momentos | 27 de octubre

La rapidez mental de Ato: clave para resolver la Prueba de Velocidad Decreciente

Qué gran concurso se está marcando Ato en La ruleta de la suerte.

Cristóbal Soria y Juan Soto Ivars
Falsificaciones

Las críticas de Cristóbal Soria a Yolanda Díaz, por un bolso de su hija: "Fomentando la piratería y la economía sumergida"

Las redes sociales han ardido a propósito de una fotografía de Yolanda Díaz. En concreto por el look de su hija, quien luce un bolso valorado en más de 500 euros. Las numerosos críticas no se han hecho esperar y sin embargo no sería oro todo lo que reluce.

Hígado de ternera con chalotas caramelizadas: una bomba de nutrientes de Joseba Arguiñano

Hígado de ternera con chalotas caramelizadas: una bomba de nutrientes de Joseba Arguiñano

"Espejo público" entrevista al presidente aragonés Jorge Azcón

Jorge Azcón: "En Aragón hay un Gobierno que funciona. Tomaremos nuestras propias decisiones"

Ensalada de judías verdes con bonito, de Karlos Arguiñano: "Distinta, rica, fácil de hacer y con mucha sustancia"

Ensalada de judías verdes con bonito, de Karlos Arguiñano: "Distinta, rica, fácil de hacer y con mucha sustancia"

Publicidad