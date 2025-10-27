A partir de las 17:00
Esta tarde en Y ahora Sonsoles, risas aseguradas con la visita en plató de Miki Nadal
El humorista visita el plató de Y ahora Sonsoles en uno de sus momentos más dulces de su carrera y de su vida personal. ¡No te lo pierdas!
Miki Nadal es uno de los grandes humoristas de nuestro país. Su carisma y talento le han llevado a convertirse en un rostro muy querido de Atresmedia, con una cerrera que se remonta a los años 90.
Su primera aparición en televisión fue en el programa de Pepe Navarro La sonrisa del pelícano. Desde entonces, su humor ágil e inteligente se coló en nuestras televisiones para quedarse.
Hoy, Miki Nadal atraviesa una de sus etapas profesionales y personales más dulces. Acompañado de su mujer y sus hijas, Miki enfrenta cada proyecto con ilusión y alegría. ¡No te pierdas su entrevista, esta tarde a partir de las 17:00h en Antena 3!
