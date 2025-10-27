¡Ato triunfa en La ruleta de la suerte! Gana 6.800 euros en un solo panel

El concursante del atril amarillo ha protagonizado todos los mejores momentos que nos ha dejado el programa de hoy. Su rapidez mental y las buenas tiradas le han facilitado mucho las cosas.

Ato ha tenido la gran suerte de caer en el gajo de los 1.000 euros, acertando una letra repetida dos veces. Pero es que también tenía el supercomodín que le ha arrebatado minutos antes a su compañera del atril azul.

El concursante se lo ha pensado un poco antes de decidir usar la doble letra. De hecho, ha sido el público de La ruleta de la suerte el que ha incitado a Ato a usarlo en esta ocasión.

Cuando ha visto la cantidad de veces que está repetida la letra en el panel, Ato no ha dejado de agradecer al público que le convenciese para usar el supercomodín con la Doble Letra. ¡Qué momentazo y qué pedazo de panel se ha marcado Ato! ¡No te pierdas el vídeo!