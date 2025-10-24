Sergio celebra al fin un triunfo en La ruleta de la suerte

Hasta este momento a Sergio no le está yendo muy bien en La ruleta de la suerte y esta Prueba de Velocidad ha devuelto la alegría al concursante del atril amarillo. El panel contenía una parte de una canción de Rosana.

En concreto, el panel decía: “Si se trata de amor, me declaro creyente”. Sergio lo ha acertado y no ha podido contener su alegría tras la mala racha que estaba teniendo.

Su reacción ha sido tan graciosa que Jorge Fernández se ha quedado muy sorprendido: “¡Sergio está vivo!” ¡Dale al play y no te pierdas este momentazo!