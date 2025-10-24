Antena 3 LogoAntena3
MEJORES MOMENTOS | 24 DE OCTUBRE

Sergio celebra al fin un triunfo en La ruleta de la suerte

Jorge Fernández se ha quedado muy sorprendido ante la reacción del concursante: “¡Sergio está vivo!”

Sergio celebra al fin un triunfo en La ruleta de la suerte

Arancha Mela
Hasta este momento a Sergio no le está yendo muy bien en La ruleta de la suerte y esta Prueba de Velocidad ha devuelto la alegría al concursante del atril amarillo. El panel contenía una parte de una canción de Rosana.

En concreto, el panel decía: “Si se trata de amor, me declaro creyente”. Sergio lo ha acertado y no ha podido contener su alegría tras la mala racha que estaba teniendo.

Su reacción ha sido tan graciosa que Jorge Fernández se ha quedado muy sorprendido: “¡Sergio está vivo!” ¡Dale al play y no te pierdas este momentazo!

Sergio celebra al fin un triunfo en La ruleta de la suerte
El esfuerzo del concursante no le ha servido de mucho en este panel, aunque parecía estar a punto de acertarlo.

