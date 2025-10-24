Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

MEJORES MOMENTOS | 24 DE OCTUBRE

¡Cris deslumbra al resolver el Panel con Bote y se lleva 2350 euros!

La concursante del atril azul se ha llevado nada menos que 1800 eurazos tras una jugada brillante en este panel.

¡Cris deslumbra al resolver el Panel con Bote y se lleva 2350 euros!

Publicidad

Arancha Mela
Publicado:

La concursante Cris ha hecho un Panel con Bote realmente sorprendente. Este panel decía: “Para merendar: bizcocho de calabaza y nueces”. Y Cris lo ha acertado, con sus tiradas solamente en este se ha llevado 1800 euros.

Además, con este logro la concursante no solo se ha llevado dinerito, sino que se ha asegurado el pase a la Gran Final de La ruleta de la suerte. La del atril azul se ha llevado a casa 2.350 euros que al aparecer gastará en el viaje con sus hijos.

¡Enhorabuena Cris! ¡No te pierdas este momentazo en el vídeo de arriba!

Antena 3» Programas» La ruleta de la suerte» Mejores momentos

Publicidad

Programas

Preysler

La polémica de Isabel Preysler con Olivia de Borbón, por su biografía: "Es totalmente falso"

cebo

Esta tarde en Y ahora Sonsoles, hablamos con un testimonio clave para entender el robo a Iker Casillas

¡Cris deslumbra al resolver el Panel con Bote y se lleva 2350 euros!

¡Cris deslumbra al resolver el Panel con Bote y se lleva 2350 euros!

Sergio celebra al fin un triunfo en La ruleta de la suerte
MEJORES MOMENTOS | 24 DE OCTUBRE

Sergio celebra al fin un triunfo en La ruleta de la suerte

Copaternidad
Copaternidad

Busco a alguien para tener un hijo, así es la copaternidad

Jorge Fernández lamenta la mala suerte de Sergio: “Después de tanto sufrir, tenías que haberlo resuelto tú”
MEJORES MOMENTOS | 24 DE OCTUBRE

Jorge Fernández lamenta la mala suerte de Sergio: “Después de tanto sufrir, tenías que haberlo resuelto tú”

El esfuerzo del concursante no le ha servido de mucho en este panel, aunque parecía estar a punto de acertarlo.

Isabel Rabago
Sexo

La pregunta sobre sexo de Isabel Rábago en 'Sexpejo Público': "¿Quién se relaja más?"

Isabel Rábago ha preguntado varias cuestiones sobre sexo durante 'Sexpejo Público'.

Línea antiookupas

Así es el teléfono anti- okupación en Madrid: "Los okupas llaman para no ser desalojados"

Bocados de langostino y bacon con salsa agridulce

Bocados de langostino y bacon con salsa agridulce, el aperitivo original y delicioso de Joseba Arguiñano

Albóndigas con pipas de girasol y arroz, el recetón de Karlos Arguiñano

Karlos Arguiñano: "Voy a hacer unas albóndigas diferentes, con pipas de girasol y arroz"

Publicidad