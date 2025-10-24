¡Cris deslumbra al resolver el Panel con Bote y se lleva 2350 euros!

La concursante Cris ha hecho un Panel con Bote realmente sorprendente. Este panel decía: “Para merendar: bizcocho de calabaza y nueces”. Y Cris lo ha acertado, con sus tiradas solamente en este se ha llevado 1800 euros.

Además, con este logro la concursante no solo se ha llevado dinerito, sino que se ha asegurado el pase a la Gran Final de La ruleta de la suerte. La del atril azul se ha llevado a casa 2.350 euros que al aparecer gastará en el viaje con sus hijos.

¡Enhorabuena Cris! ¡No te pierdas este momentazo en el vídeo de arriba!