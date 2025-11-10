MEJORES MOMENTOS | 10 DE NOVIEMBRE
¡Qué pena! Cristofer pierde 5.150 euros por una consonante
María ha hecho un gran marcador debido a la desgracia del concursante del atril rojo.
Publicidad
Cristofer había acumulado una gran cantidad de dinero gracias a sus magníficas tiradas, incluso ha caído en el gajo de ‘1.000’. El concursante del atril rojo ha demostrado tener muy buena puntería y nada hacía pensar que la suerte pudiera cambiar.
Sin embargo, Cristofer cada vez tenía que tirar más a La ruleta de la suerte ya que una palabra del panel no le cuadraba y los nervios eran palpables por la cantidad de dinero que podía perder.
El concursante ha intentado resolver por 5.150 euros y ha perdido ese dinero, que pronto ha aprovechado María. ¡Pincha en el vídeo de arriba para ver este momento!
Publicidad