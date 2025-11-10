Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

MEJORES MOMENTOS | 10 DE NOVIEMBRE

¡Qué pena! Cristofer pierde 5.150 euros por una consonante

María ha hecho un gran marcador debido a la desgracia del concursante del atril rojo.

¡Qué pena! Cristofer pierde 5.150 euros por una consonante

Publicidad

Arancha Mela
Publicado:

Cristofer había acumulado una gran cantidad de dinero gracias a sus magníficas tiradas, incluso ha caído en el gajo de ‘1.000’. El concursante del atril rojo ha demostrado tener muy buena puntería y nada hacía pensar que la suerte pudiera cambiar.

Sin embargo, Cristofer cada vez tenía que tirar más a La ruleta de la suerte ya que una palabra del panel no le cuadraba y los nervios eran palpables por la cantidad de dinero que podía perder.

El concursante ha intentado resolver por 5.150 euros y ha perdido ese dinero, que pronto ha aprovechado María. ¡Pincha en el vídeo de arriba para ver este momento!

Antena 3» Programas» La ruleta de la suerte» Mejores momentos

Publicidad

Programas

¡Increíble! María gana casi 10.000 euros en La ruleta de la suerte

¡Increíble! María gana casi 10.000 euros en La ruleta de la suerte

Pastora Soler

Esta tarde en Y ahora Sonsoles, la entrevista más personal de Pastora Soler

María consigue el Bote con una sola tirada en La ruleta de la suerte

María consigue el Bote con una sola tirada en La ruleta de la suerte

Nueva canción de Andy, sin Lucas
Andy y Lucas

La primera canción de Andy en solitario, ¿un desahogo contra Lucas?: "Tres minutos treinta y cinco segundos de dardos"

¡Qué pena! Cristofer pierde 5.150 euros por una consonante
MEJORES MOMENTOS | 10 DE NOVIEMBRE

¡Qué pena! Cristofer pierde 5.150 euros por una consonante

La receta para sentirte ligero y con energía, de Joseba Arguiñano: garbanzos con setas en escabeche
Para 4 personas

La receta para sentirte ligero y con energía, de Joseba Arguiñano: garbanzos con setas en escabeche

Los garbanzos con setas en escabeche que ha elaborado Joseba Arguiñano es de esas recetas que reconfortan y nutren al mismo tiempo, ideal si quieres algo sabroso pero que también le haga bien a tu salud.

Stéphan Bern, periodista francés sobre el emérito
Memorias Emérito

El periodista que ha entrevistado al rey Juan Carlos I: "Busca que los españoles le entiendan y su familia le perdone"

El periodista francés, Stéphane Bern, que ha entrevistado en exclusiva al rey Juan Carlos I para la televisión en Francia ha compartido con nosotros sus impresiones sobre el encuentro. Somos el primer medio en España que escucha su testimonio directo, a pocas semanas de la emisión del especial del monarca. El entrevistador asegura que volver a ver al emérito le emocionó profundamente.

Buñuelos de pulpo con salsa brava

Karlos Arguiñano elabora buñuelos de pulpo con salsa brava, un picoteo muy sabroso

Francisco Camps

¿Será candidato en las próximas elecciones?: Francisco Camps, sobre la situación en Valencia tras la dimisión de Mazón

Accidente Cayetano Rivera

Los detalles del accidente de Cayetano Rivera, su abandono del lugar y supuesto positivo en alcohol: "¡Bebe y encima se va!"

Publicidad