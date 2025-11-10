Antena 3 LogoAntena3
Esta tarde en Y ahora Sonsoles, la entrevista más personal de Pastora Soler

La cantante visita el plató de Y ahora Sonsoles dispuesta a repasar su historia desde la sinceridad, hablando de todo, incluso de cuando Pastora Soler quiso dejar de ser Pastora Soler.

Pastora Soler

Pastora Soler es una de las cantantes más reconocidas de nuestro país. Su voz y su talento la han llevado a ganar un Premio Ondas o un Micrófono de Oro, entre otros, que reconocen una trayectoria que no ha sido nada fácil para Pastora Soler.

Tras toda una vida de coplas y escenarios, Pastora Soler se perdió en sí misma. El miedo y la desconfianza en sí misma la obligaron a retirarse durante dos años y medio, algo que hoy cuenta sin tapujos en su nuevo libro.

Hoy, Pastora Soler se reconcilia consigo misma y con su historia. ¡No te pierdas su entrevista, esta tarde a partir de las 17:00h en Antena 3!

