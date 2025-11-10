María consigue el Bote con una sola tirada en La ruleta de la suerte

Antena 3 LogoAntena3
MEJORES MOMENTOS | 10 DE NOVIEMBRE

La concursante del atril amarillo no pensaba ir a por el Bote hasta que Jorge Fernández se lo ha recomendado.

Arancha Mela
Publicado:

Este panel decía: “Se sirve templada: ensalada de boniato asado, granada y avellanas”. María ha sabido calcular muy bien sus tiradas para no dejar caer La ruleta en manos de sus compañeros.

Aunque María al principio no pensaba arriesgarse por el Bote, Jorge Fernández la animó a intentarlo. Y con una sola tirada… ¡lo consiguió! La concursante ha pasado de tener 325 euros acumulados a llevarse un total de 2.350 euros en este Panel con Bote.

Incluso Jorge Fernández ha quedado impresionado: “¡Vaya tirada!” Además, la concursante del atril amarillo ha pasado a la Gran Final. ¡No te pierdas este momentazo en el vídeo de arriba!

Programas

