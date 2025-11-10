Antena 3 LogoAntena3
¡Increíble! María gana casi 10.000 euros en La ruleta de la suerte

La concursante ha culminado su paso por el programa resolviendo el Panel final.

¡Increíble! María gana casi 10.000 euros en La ruleta de la suerte

Arancha Mela
María ha hecho muy buen programa acompañado también de la suerte que ha tenido. La concursante ha acertado el Panel con Bote y también este Panel Final que decía: “Tres sinónimos: olisquear, olfatear y oler”.

La concursante del atril amarillo se ha llevado 9.800 euros en La ruleta de la suerte. Jorge Fernández ha querido felicitarla: “¡Vaya final de programa has hecho!”

¡Enhorabuena, María! Ojalá puedas cumplir algunos de tus sueños con este dinero, como por ejemplo camperizar tu furgo. ¡No te pierdas este momentazo en el video de arriba!

