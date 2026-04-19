“No podemos decir otra cosa que no sea gracias”: Jorgé Fernández y Laura Moure agradecen la fidelidad de la audiencia en el 20 aniversario

Los presentadores de La ruleta de la suerte han querido mandar un mensaje a todos los telespectadores como muestra de agradecimiento por seguir el programa en el vigésimo aniversario del concurso más visto del mediodía en España.

Laura Moure ha querido destacar que les “abruma” la fidelidad que tiene la audiencia con el programa y recalca que es un lujo recibir todo el cariño que les transmite el público, teniendo esa sensación de familiaridad con los espectadores.

Por su parte, Jorge Fernández se ha mostrado especialmente agradecido con la audiencia que sigue al pie del cañón. apoyándolos todos los días, así como con el equipo del programa y la propia cadena.

También ha querido destacar la buena gestión de Antena 3 en todos los ámbitos. Tras el histórico liderazgo durante más de 70 meses consecutivos en la franja matinal, Jorge ha querido acordarse de la buena sincronía que tiene la cadena con otros programas como Pasapalabra, los informativos de Vicente Vallés o el Hormiguero.