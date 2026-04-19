Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Mejores momentos | 20 Aniversario

“No podemos decir otra cosa que no sea gracias”: Jorgé Fernández y Laura Moure agradecen la fidelidad de la audiencia en el 20 aniversario

Tras veinte años de pasión, emociones y sueños cumplidos, la audiencia de La ruleta de la suerte sigue rompiendo récords.

“No podemos decir otra cosa que no sea gracias”: Jorgé Fernández y Laura Moure agradecen la fidelidad de la audiencia

Publicidad

Los presentadores de La ruleta de la suerte han querido mandar un mensaje a todos los telespectadores como muestra de agradecimiento por seguir el programa en el vigésimo aniversario del concurso más visto del mediodía en España.

Laura Moure ha querido destacar que les “abruma” la fidelidad que tiene la audiencia con el programa y recalca que es un lujo recibir todo el cariño que les transmite el público, teniendo esa sensación de familiaridad con los espectadores.

Por su parte, Jorge Fernández se ha mostrado especialmente agradecido con la audiencia que sigue al pie del cañón. apoyándolos todos los días, así como con el equipo del programa y la propia cadena.

También ha querido destacar la buena gestión de Antena 3 en todos los ámbitos. Tras el histórico liderazgo durante más de 70 meses consecutivos en la franja matinal, Jorge ha querido acordarse de la buena sincronía que tiene la cadena con otros programas como Pasapalabra, los informativos de Vicente Vallés o el Hormiguero.

Antena 3» Programas» La ruleta de la suerte» Mejores momentos

Publicidad

Programas

“No podemos decir otra cosa que no sea gracias”: Jorgé Fernández y Laura Moure agradecen la fidelidad de la audiencia

“No podemos decir otra cosa que no sea gracias”: Jorgé Fernández y Laura Moure agradecen la fidelidad de la audiencia en el 20 aniversario

De las bromas de Roi a las predicciones de Aníbal: descubre todo lo que no se vio de la segunda gala de Tu cara me suena

De las bromas de Roi a las predicciones de Aníbal: descubre todo lo que no se vio de la segunda gala de Tu cara me suena

"¿Cómo han podido pensar en mí para esto?": Salva Reina se sincera sobre su paso por Mask Singer como Caracol

"¿Cómo han podido pensar en mí para esto?": Salva Reina se sincera sobre su paso por Mask Singer como Caracol

Adrián Rodríguez
Te lo contamos

Adrián Rodríguez, de salir del centro de desintoxicación a acabar condenado: ¿qué le ha pasado al actor de Física o Química?

¡Sueño cumplido! Paula Koops interpreta con Jeanette en directo '¿Por qué te vas?'
Mejores momentos | Gala 2

¡Sueño cumplido! Paula Koops interpreta con Jeanette en directo '¿Por qué te vas?'

Martina Navratilova, encantada con los ojos de Fregona en Mask Singer: "Te echaré de menos"
Contenido exclusivo

Martina Navratilova, encantada con los ojos de Fregona en Mask Singer: "Te echaré de menos"

Fregona llegaba a la segunda gala de Mask Singer para dejar el escenario impoluto y el público se vino arriba cuando Martina Navratilova aparecía tras la máscara. Pero, ¿cómo vivió la tenista esta experiencia?

María José
Nos lo cuenta

María José se quedó ciega de un ojo por usar mal las lentillas: "No sabía que no me podía duchar con ellas puestas"

Usaba lentillas continuamente, incluso para dormir, ducharse o bañarse en el mar. Aquello le provocó una infección tan grave, que hoy nos cuenta cómo ha perdido prácticamente toda la visión de un ojo.

El toque de atención de Àngel Llàcer a Martín Savi: "Creo que quieres recoger antes de sembrar"

El toque de atención de Àngel Llàcer a Martín Savi: "Creo que quieres recoger antes de sembrar"

La insólita técnica de David en el ¿Dónde Están?: de la bendición a “los golpecitos”

La insólita técnica de David en el ¿Dónde Están?: de la bendición a “los golpecitos”

Nervios, ilusión y muchas horas de trabajo: ¡así se prepararon los concursantes para la segunda gala!

Nervios, ilusión y muchas horas de trabajo: ¡así se prepararon los concursantes para la segunda gala!

Publicidad