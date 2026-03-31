Mireya pasa del ‘se lo doy’ a un panel de 450€ ¡en dos tiradas!

Pocas veces en La Ruleta de la Suerte se ha visto una tirada más justa que la que ha realizado Mireya, y es que la aguja se ha quedado a un leve roce de apuntar al gajo del premio en vez de al del ‘se lo doy’.

A pesar del infortunio, Mireya ha seguido tirando después de entregarle los 150€ que tenía en su marcador a María. En apenas dos tiradas, Mireya ha triplicado la cantidad que tenía en su marcador, quedándose a tan solo 50€ de la ola.

Al caer en el gajo de los 150€, Mireya ha elegido la letra ‘L’, que estaba repetida en hasta tres ocasiones. Esto la ha posicionado con 450€, cantidad que ha utilizado para comprar vocales y resolver el panel sin intentar llegar a los 500€, por miedo a caer de nuevo en el ‘se lo doy’.