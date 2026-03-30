¡El error de Mario al leer la respuesta del panel!

Mario se ha lanzado a resolver el panel sin pensárselo al llegar a los 250€ en su marcador. Al decir la frase del panel, todo el mundo le ha aplaudido; incluso el propio Jorge Fernández le ha felicitado, creyendo que la resolución era correcta.

En mitad de los aplausos, ha sonado en el plató el ruido del error, lo que ha hecho que el presentador de La Ruleta de la Suerte se diera cuenta de que el concursante se había saltado una palabra al leer el panel.

Al darse cuenta del error, Mario se ha llevado las manos a la cabeza con incredulidad. Tras darse cuenta de su fallo, el turno le ha pasado a Macarena, que ha acabado resolviendo el panel por 125€, más el ‘super comodín’.