Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Mejores Momentos | 30 de marzo

¡El error de Mario al leer la respuesta del panel!

El concursante se ha equivocado al leer la resolución del panel y ha perdido el turno.

1_Fallo

¡El error de Mario al leer la respuesta del panel!

Publicidad

Adrián Moreno
Publicado:

Mario se ha lanzado a resolver el panel sin pensárselo al llegar a los 250€ en su marcador. Al decir la frase del panel, todo el mundo le ha aplaudido; incluso el propio Jorge Fernández le ha felicitado, creyendo que la resolución era correcta.

En mitad de los aplausos, ha sonado en el plató el ruido del error, lo que ha hecho que el presentador de La Ruleta de la Suerte se diera cuenta de que el concursante se había saltado una palabra al leer el panel.

Al darse cuenta del error, Mario se ha llevado las manos a la cabeza con incredulidad. Tras darse cuenta de su fallo, el turno le ha pasado a Macarena, que ha acabado resolviendo el panel por 125€, más el ‘super comodín’.

Antena 3» Programas» La ruleta de la suerte» Mejores momentos

Publicidad

Programas

Miquel Vals y Daniel Illescas.

Miquel Vals sorprende a Daniel Illescas recordándole su pasado en común: "Fue hace 15 años, ¿no te acuerdas de mí?"

Imagen de María

Alquilan su vientre por Facebook desde América Latina y dan a luz en Europa: "Me ofrecían 30.000 dólares por parir en España"

3_Irati

¡Irati cae dos veces en el bote sin éxito!

Eva Soriano tras su paso con El Desafío: “No me llaméis para la siguiente temporada, no voy a venir”
Mejores momentos | Gran Final

Eva Soriano tras su paso con El Desafío: “No me llaméis para la siguiente temporada, no voy a venir”

Josema Yuste
A partir de las 17:00

Esta tarde en Y ahora Sonsoles, recibimos la visita de Josema Yuste

Una receta reconfortante de Karlos Arguiñano
Reconfortante

Un plato único exquisito: Sopa de ajo con revuelto de panceta y setas de Joseba Arguiñano

Joseba Arguiñano nos ha propuesto una receta de Sopa de ajo con revuelto de panceta y setas, un toque diferenta a la tradicional receta que nos puede servir como plato único en cualquier ocasión.

2_Mario
Mejores Momentos | 30 de marzo

¡Mario consigue ganar el ‘gran premio’ en un panel de 1.300€!

El concursante del atril azul se ha resarcido de su error consiguiendo el ‘gran premio’.

Imagen de Pedro Sánchez y Hannah Montana

Juan Soto Ivars critica el vídeo viral de Sánchez: "Es como cuando Pablo Casado se subía a un tractor para ir a por el voto rural, es ridículo"

1_Fallo

¡El error de Mario al leer la respuesta del panel!

Una forma diferente de tomar el pescado

¡Fácil y rica! Receta de Lubina con salsa de mejillones de Arguiñano

Publicidad