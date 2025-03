Marta vuelve a tropezar con la misma piedra: “Por eso se llama La ruleta de la suerte, a veces sí, a veces no”

Marta se ha librado de perder la mitad del bote, lo que hubiese sido una faena con 700 euros. Después, ha levantado la Ayuda final, que le puede venir muy bien si consigue remontar y convertirse en la finalista de hoy.

Ahora sí, va con mucho cuidado, y más después de la última Quiebra en la que ha perdido bastante dinerito: “Como has aprendido, como miras ahora las tiradas”, le ha dicho Jorge Fernández. Marta tiene ahora 1.025 euros y encima ha conseguido caer en el Me lo quedo, que le puede venir de maravilla para cuando sus compañeros acumulen más gajos.

Marta ha seguido tirando porque no se sabía la respuesta, pero no ha tenido suerte tampoco en este panel y aunque no ha sido por descuido ha caído en la Quiebra de nuevo: “Por eso se llama La ruleta de la suerte, a veces si, a veces no”, le ha dicho el presentador.

¡Qué mala suerte ha tenido Marta! y es que la concursante había acumulado bastante dinerito y lo ha perdido de un plumazo. Aunque se ha pensado si usar el comodín o no, la idea de tener 0 euros no le ha animado a arriesgarse. La concursante se encontraba en la misma situación que antes porque todavía no se sabía el panel y ha dudado bastante en si arriesgarse o tirar la toalla.

Finalmente se ha decidido a utilizar el comodín a ver si tenía más suerte, pero, aunque ha caído en la casilla de los 100 euros, la letra que ha dicho no estaba en el panel y ha perdido su turno definitivamente. Parece que hoy no es el día de Marta, pero por lo menos lo ha intentado ¡Dale al play para no perderte este momento!