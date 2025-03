Dani se corona como finalista con más de 4.000 euros: “¡Qué no trabajo este finde al final!”

Dani ha caído en el Me lo quedo, ¡por fin!, y no ha querido esperar ni un segundo para utilizarlo. El concursante había caído anteriormente en el Se lo doy y le había dado todo a Agus y ahora le ha venido de vuelta, cosa que no ha sorprendido para nada a Agustín, que le ha dado los gajos sin antes pedírselos.

A partir de ahí, ¡Dani ha decidido ir a por todas! Tras utilizar todas las vocales para poder descifrar el panel con más facilidad, ha ido directo a por el bote, pero se ha quedado corto. También ha perdido el turno, pero la ventaja de tener dos comodines es que puedes utilizarlos en casos como estos. Aunque había dejado el bote en muy buen lugar, tampoco ha tenido suerte, esta vez porque se ha pasado.

Lo que no sabía era el marrón que s ele venía encima, y es que ha caído en el Se lo doy y no sabía a quién de sus compañeros dárselo. Tras meditarlo mucho ha optado por volver a dárselo a Agus, a pesar de que a Cris no le habían dado nada todavía.

Aun así, el turno seguía siendo suyo y como lo ha perdido todo, solo le quedaba arriesgar y ¡ha caído en el bote!, que ha levantado con mucho orgullo, por cierto. El concursante ha conseguido sumar 1.600 euros con el gran bote y se ha coronado como finalista con 4.225 euros. Al ver esta gran cifra y después del gran concurso que había hecho, no ha podido evitar decir: “¡Qué no trabajo este finde al final!” y es que vaya dineral ha conseguido y sin ningún tipo de esperanza, después de caer en el Se lo doy. ¡No te pierdas este giro de 180º y cómo Dani se ha convertido en finalista con todas las de perder!