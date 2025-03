“Nunca mejor dicho, a base de leches se aprende”: Marta cae en la Quiebra por tirar sin mirar y pierde 1.150 euros

¡Marta está haciendo un panelazo! Con 425 euros ha tenido suerte y ha caído en en el comodín que le puede venir muy bien para futuros fallitos. Pero todavía no se sabía el panel y ha seguido tirando, también para ver si podía conseguir adivinar la letra oculta. ¡Y qué suerte! porque lo ha conseguido nada más mencionárselo Jorge Fernández.

Aunque ya tenía 575 euros, el súper comodín y un comodín extra para futuros fallos o ayudas que necesite, la concursante seguía con dudas y ha querido seguir tirando en busca de la palabra que le faltaba.

Marta ha seguido con la suerte de su lado y ha caído en el x2 duplicando su bote y consiguiendo 1.150 euros en un santiamén. Pero esta suerte le ha durado bien poco porque ha caído en la Quiebra momentos después: “¡Has tirado sin mirar, Marta!”, le ha gritado el presentador.

La concursante, que no había terminado de asimilar lo que acaba de pasar, ha dicho: “Uso el comodín”, pero los 1.150 euros ya los había perdido y la segunda palabra del panel no la tenía por lo que se ha echado para atrás y ha decidido no gastarlos de momento.

Jorge Fernández que no daba crédito con el despiste de la concursante, le ha dicho: “Con 1.150 euros tenemos que echar un ojito ahí” y Marta solo ha podido quitarle importancia al asunto y decir que “de todo se aprende”, y nunca mejor dicho, pero a base de leches, como dice el presentador. No te pierdas este gran fallo de Marta, ¡dale al play!